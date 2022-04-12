Деньги пойдут на волонтерство: Сергей Жадан получил Премию Свободы от фонда Ширрмахера

Украинский писатель и общественный деятель Сергей Жадан получил Премию Свободы от фонда Франко Ширрмахера. Такое отличие вручали впервые и решили его передать украинскому писателю.

Также он получит денежное вознаграждение, которое отдаст на волонтерские нужды.

— Премия Свободы в этом году вручается впервые вместе с традиционной премией фонда. Спасибо организаторам за этот жест поддержки Украины – для нас сегодня внимание и поддержка мира действительно очень важна. Денежную составляющую премии – 10 тыс. швейцарских франков – отдам на волонтерские нужды: куплю пару бусов для хороших людей, — отметил Жадан.

Кроме того, он добавил, что следует работать дальше на нашу победу.

Франк Ширрмахер – легендарный журналист и издатель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, основанной в 1949 году в городе Франкфурт-на-Майне.