Звезда сериала Сваты Анна Кошмал прокомментировала начало мобилизации в России и обратилась к своим коллегам из РФ. Артистка удивлена, что соседняя страна продолжает только уничтожать, вместо того чтобы создавать и улучшать жизнь.

Своими мыслями звезда поделилась в Instagram.

— Cоседняя страна продолжает развязывать самую кровавую и страшную войну 21-го века и готова всех уничтожить — своих и чужих, только ради безумных амбиций, — считает Анна.

Кошмал также добавила, что ее коллеги из России пишут о том, что все хорошо, и время для спорта сейчас не самое легкое. Артистка призвала остановить Россию, иначе война, развязанная на территории Украины, коснется и актеров из РФ.

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— Поверьте, пока вы это не остановите, ничего хорошего не будет! Война, которую развязала ваша страна, коснется и вас. За вами уже идут! Рано или поздно вам прийдется очень дорого расплачиваться, — добавила Анна.

Напомним, что ранее Кошмал рассказала, на каком языке разговаривает сын. Вместе со своим мужем артистка решила, что четырехлетний Михаил будет общаться только на украинском. Звезда рада, что всегда шла по зову внутреннего голоса.