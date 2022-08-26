Звезда сериала Сваты Анна Кошмал рассказала, на каком языке говорит ее четырехлетний сын Михаил.

Актриса отметила, что когда мальчик родился, они с мужем решили — первым и единственным языком дома для Миши будет украинский.

— Наверное, это было первое мое сознательное решение в столь юном возрасте и столь важное. Полномасштабное вторжение на нашу землю нас разбудило и навеки уничтожило ядовитые иллюзии, — отметила Анна.

Признается, рада, что всегда шла по зову внутреннего голоса и силы сверху всегда отводили ее от нежелательного.

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— На нашей стороне правда, так что с чистой совестью мы продолжаем борьбу и непременно победа за нами! Расти, расцветай в независимости, моя страна, сегодня ты сильна и сознательна, как никогда, — подчеркнула Кошмал.

Ранее Анна Кошмал высказалась о пропутинской позиции Федора Добронравова. Много лет подряд они были коллегами по сериалу Сваты, однако сейчас актер поддерживает действия власти РФ и войну в Украине.

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Фото: Анна Кошмал