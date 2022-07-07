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Категорическое нет: Анна Кошмал отказалась сниматься в продолжении Сватов

7 июля 2022, 18:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Категорическое нет: Анна Кошмал отказалась сниматься в продолжении Сватов

Актриса Анна Кошмал отказалась от съемок в продолжении сериала Сваты. Восьмой сезон создатели будут снимать в РФ.

По словам российского актера Максима Суханова для росСМИ, Кошмал даже не хотела рассматривать такое предложение, поэтому дала категорический отказ.

Причина очевидная — полномасштабная война в Украине, которую развязала РФ. Анна говорила, что больше никогда не будет сниматься в российских сериалах и с российскими коллегами.

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Факты ICTV обратились за комментарием к Анне Кошмал, однако пока что не получили ответа.

Напомним, актриса сыграла в культовом сериале роль Евгении Ковалевой. Всего пока что вышло семь сезонов Сватов. В последнем — девять серий.

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Напомним, ранее звезда сериала Сваты Федор Добронравов поддержал войну в Украине. Он встретился с раненными оккупантами в самарском госпитале.

Фото: Анна Кошмал

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