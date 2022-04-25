Андрей Макаревич показал, как росСМИ создают фейки

Российский музыкант Андрей Макаревич, который активно выступает против войны в Украине, показал, как росСМИ создают фейки о нем.

В своем Telegram-канале артист решил высказаться о платной медицине, сказав, что в нее заложено что-то глубокое — платишь деньги и врач находит новую болезнь.

В росСМИ сказу же появились заголовки, что Макаревич пожаловался на дорогую медицину в Израиле. Хотя артист никакой страны в своем посте не упоминал.

После появившихся новостей, Андрей решил высказаться, отметив, что после поста про платную медицину два десятка росСМИ синхронно написали — Макаревич недоволен израильской медициной, однако он подчеркнул, что слова Израиль в его публикации не было.

— Вы где увидели слово Израиль, орлы? А еще на муда**е обижаются, — сказал артист.

Стоит отметить, что обычно музыкант не реагирует на фейки в российских СМИ о себе, однако на этот раз он решил привести реальный пример их создания.

Ранее Андрей Макаревич поставил в тупик бессознательных россиян. Он обратился к тем, которые слепо верят вранью Владимира Путина и не реагируют на его диктатуру.