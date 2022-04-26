У новорожденного сына Андрея Макаревича не будет российского гражданства. Жена музыканта Эйнат Кляйн родила наследника в одной из израильских клиник.

По словам Эйнат, они не будут делать мальчику гражданство РФ, поскольку она считает, что так будет безопаснее для него.

— А главное — зачем? Израильское гражданство перекрывает все 99,9% его потребностей… Для меня Израиль — единственная безопасная страна. Мои предки жили в России и в Украине и это всегда плохо заканчивалось, — отметила жена Макаревича.

Сам Андрей сейчас тоже живет в Израиле, говорит, что продолжает оставаться слабо мотивированным интуитивным оптимистом и размышляет о возвращении в РФ.

— Мне почему-то вопреки логике кажется, что этот дурной сон закончится раньше, чем мы ожидаем. Очень многие поедут обратно, я бы хотел, чтобы когда у меня возникало желание поехать туда или сюда, то это не было отягощено какими-то проблемами, — отметил Макаревич.

6 апреля стало известно, что у Андрея Макаревича родился сын. Малыша назвали Эйтан. Мальчик появился на свет 30 апреля.

Напомним, для музыканта это четвертый ребенок, а для его жены – первый.

Фото: Андрей Макаревич