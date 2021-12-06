Солистка группы Kazka Александра Зарецкая продемонстрировала фигуру в купальнике после похудения на 20 килограммов.

На личной странице Instagram певица обнародовала серию фото с отдыха. Александра позирует в белом сплошном купальнике. Пляжный образ Зарецкая дополнила платком с цветочным принтом.

– Видела, что в Киеве снег. Я тоже очень скоро с ним встречусь. Наслаждаюсь последними днями отдыха, чтобы ворваться в декабрь. Там будет много всего интересного, а главное – наш новый клип, – подписала фото Александра.

Александра Зарецкая заинтриговала поклонников релизом нового клипа, дату которого пока держит в секрете. В комментариях поклонники отметили, что артистка роскошно выглядит.

Красота!

Какая красивая!

Афродита, которая вышла из пены морской.

Саша, эти фото невероятные!

Боже мой, что за маленькая красотка?

Очень классная, – пишут в комментариях.

Недавно солистка группы Kazka разошлась со своим возлюбленным. Причину разрыва отношений певица не назвала.

По словам Александры, сейчас ее сердце свободно и она открыта для любви. Поклонники звезды предполагают, что пара могла разойтись из-за напряженного рабочего графика певицы.

До этого у Александры не было отношений полтора года. Но певица призналась, что полуторагодовалое отсутствие парня никак не повлияло на ее сексуальную жизнь.