Украинская группа Kazka презентовала клип на песню Автовідповідач. Трек исполнен совместно с музыкальным исполнителем Runstar.

Видео снято в лучших традициях роуд-муви: ретро-автомобиль, странные попутчики, дорожные пейзажи, неожиданные сюжетные повороты и даже мистика.

Это история о болезненном расставании, от которого хочется убежать, но, несмотря на расстояние, почему-то не удается.

— Это своеобразная исповедь. О потерянной любви, страхах, умении прощать и магическую связь между людьми, которую почти невозможно разрушить, — сказала солистка группы Kazka Александра Зарицкая.

В роли главной героини предстала сама Александра, а вот возлюбленного сыграл ее партнер по танцевальному шоу Юрий Мешков.

Режисером видеоролика стал Антон Штука.

Трек Автовідповідач вошел в альбом Kazka, под названием SVIT, который группа презентовала в начале ноября. Всего в него вошло 12 музыкальных композиций.

В конце ноября Kazka вместе с певицей Roxolana презентовали клип на трек Не своя. В ролике Александра и Роксолана помогают друг другу отомстить бойфрендам, которые их предали.

Солистка группы Kazka распиливает пополам автомобиль с мужчиной своей подруги. А та в свою очередь исполняет танец, после которого расправляется с другим обидчиком.