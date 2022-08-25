Американская инди-рок-группа Imagine Dragons подарит гитару с автографами участников коллектива одному из постоянных донаторов денег для Украины.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо подписаться на ежемесячный донат в $24 на UNITED24. Об этом сообщил в Telegram-канале Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

— Легендарная группа решила поддержать проект 24 000 друзей Украины. Его цель – собрать деньги для украинских врачей. Кроме того, каждый, кто задонатит, гарантированно получит благодарственное письмо, подписанное президентом Украины Владимиром Зеленским, — написал Федоров.

Подписаться на ежемесячный донат можно по ссылке.

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Ранее мы писали, что Imagine Dragons появились на концерте ко Дню Независимости Украины.

На мероприятии включили запись с концерта коллектива, в которой они поздравили нашу страну и отметили, что не перестанут говорить о войне до тех пор, пока Украине не будет жить в мире и спокойно праздновать свою независимость, которая ей принадлежит.