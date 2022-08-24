Американская инди-рок-группа Imagine Dragons появились на концерте ко Дню Независимости Украины.

Коллектив вышел на связь онлайн и спел песню Believer для украинцев, отметив, что они солидарны с нами и хотят мира нашей стране. В момент исполнения композиции вокалист Дэн Рейнольдс взял у зрителей флаг Украины.

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— Этот момент значительно важнее, чем все песни, которые мы когда-либо писали или пели. Мы сейчас тут. И сегодня самое важное то, что сейчас в 2022 году идет война. До сих пор идет война. Умирают дети, а города сжигают. Мы смотрим, как наши братья и сестры теряют надежду, культуру, страну. Нужно протестовать, нельзя молчать. Мы не будем молчать, мы не остановимся, пока Украина не будет жить в мире, — сказал перед выступлением Рейнольдс.

Он добавил, что они не остановятся, пока Украина не будет праздновать свою независимость, которая ей принадлежит. Поэтому не перестанут говорить о войне в нашей стране.

Отметим, что группа активно поддерживает Украину и наших граждан. В августе Imagine Dragons начали мировое турне в поддержку Украины.

Также они будут помогать собирать средства для глобальной платформы помощи Украине, которая была запущена в мае 2022 года, а также популяризировать направление Медицинская помощь.