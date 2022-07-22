Легендарная группа Imagine Dragons стала амбассадором платформы UNITED24.
Известно, что музыканты будут популяризировать направление Медицинская помощь.
— Группа будет продвигать направление медицинской помощи. И сначала они поддержат сбор на скорые, который начала первая леди Украины. В 2018 году вы впервые посетили нашу страну. В 2022 продолжают делать максимум, чтобы голос Украины звучал во всем мире. Спасибо вам за это! – подчеркнул президент Украины.
Что известно об Imagine Dragons
Imagine Dragons – американская попрок-группа, образованная в 2008 году в Лас-Вегасе. Дебютный альбом коллектива Night Visions стал сразу популярен. Особого внимания заслуживает сингл Radioactive.
Сейчас в наработке коллектива шесть студийных альбомов. С каждым они только утверждали свой статус мировых хитмейкеров. Последний сингл коллектива Sharks отличается блюзовым звучанием.
Среди хитов Imagine Dragons Believer, Enemy, Thunder. Кстати, все три клипа на YouTube получили более 1 млрд просмотров.
В 2018 году Imagine Dragons приезжали в Украину с концертом. В 2022 году они также планировали вернуться в нашу страну в рамках тура в поддержку нового альбома.