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За 64 года до основной истории: вышел трейлер новых Голодных игр

21 сентября 2023, 16:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Голодні ігри

В сети появился трейлер фильма Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах. Картина станет приквелом основной истории, которая так приглянулась фанатам.

Почти трехминутный ролик показал нам главных героев фильма — Кориолана Сноу и Люси, которых сыграли Том Блит и Рейчел Зеглер соответственно. Сюжет перенесет зрителя за 64 года до событий основной истории и расскажет, как Сноу вместе с Люси будут бороться за выживание и попытаются изменить ход истории.

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Фанаты уже оценили трейлер, оставив комментарии под роликом в YouTube:

  • Фильмы о Голодных играх всегда остаются верными книгам.
  • Быстро промелькнувшие сцены показывают, насколько верным будет фильм по книге. 
  • Рассказать предысторию Сноу на большом экране? Пожалуй, это самая интригующая часть истории Голодных игр для меня.
  • Я не думал, что второй трейлер может быть лучше первого, но оказалось, что я ошибался. Я в восторге.

Премьера фильма Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах состоится 17 ноября 2023 года.

В сентябре Netflix показала тизер приквела сериала Бумажный дом о Берлине. Главный герой отправится в Париж, чтобы реализовать одно из самых необычных ограблений в его жизни.

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Фото: Голодні ігри

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