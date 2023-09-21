В сети появился трейлер фильма Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах. Картина станет приквелом основной истории, которая так приглянулась фанатам.
Почти трехминутный ролик показал нам главных героев фильма — Кориолана Сноу и Люси, которых сыграли Том Блит и Рейчел Зеглер соответственно. Сюжет перенесет зрителя за 64 года до событий основной истории и расскажет, как Сноу вместе с Люси будут бороться за выживание и попытаются изменить ход истории.
Фанаты уже оценили трейлер, оставив комментарии под роликом в YouTube:
- Фильмы о Голодных играх всегда остаются верными книгам.
- Быстро промелькнувшие сцены показывают, насколько верным будет фильм по книге.
- Рассказать предысторию Сноу на большом экране? Пожалуй, это самая интригующая часть истории Голодных игр для меня.
- Я не думал, что второй трейлер может быть лучше первого, но оказалось, что я ошибался. Я в восторге.
Премьера фильма Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах состоится 17 ноября 2023 года.
В сентябре Netflix показала тизер приквела сериала Бумажный дом о Берлине. Главный герой отправится в Париж, чтобы реализовать одно из самых необычных ограблений в его жизни.
Фото: Голодні ігри