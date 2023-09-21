В сети появился трейлер фильма Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах. Картина станет приквелом основной истории, которая так приглянулась фанатам.

Почти трехминутный ролик показал нам главных героев фильма — Кориолана Сноу и Люси, которых сыграли Том Блит и Рейчел Зеглер соответственно. Сюжет перенесет зрителя за 64 года до событий основной истории и расскажет, как Сноу вместе с Люси будут бороться за выживание и попытаются изменить ход истории.

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Фанаты уже оценили трейлер, оставив комментарии под роликом в YouTube:

Фильмы о Голодных играх всегда остаются верными книгам.

Быстро промелькнувшие сцены показывают, насколько верным будет фильм по книге.

Рассказать предысторию Сноу на большом экране? Пожалуй, это самая интригующая часть истории Голодных игр для меня.

Я не думал, что второй трейлер может быть лучше первого, но оказалось, что я ошибался. Я в восторге.

Премьера фильма Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах состоится 17 ноября 2023 года.

В сентябре Netflix показала тизер приквела сериала Бумажный дом о Берлине. Главный герой отправится в Париж, чтобы реализовать одно из самых необычных ограблений в его жизни.

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Фото: Голодні ігри