У мережі з’явився трейлер фільму Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій. Стрічка стане приквелом основної історії, яка так сподобалася фанатам.
Майже трихвилинний ролик показав нам головних героїв фільму – Коріолана Сноу і Люсі, яких зіграли Том Бліт і Рейчел Зеглер відповідно. Сюжет перенесе глядача за 64 роки до подій основної історії і розповість, як Сноу разом із Люсі боротимуться за виживання і спробують змінити плин історії.
Фанати вже оцінили трейлер, залишивши коментарі під роликом у YouTube:
- Фільми про Голодні ігри завжди залишаються вірними книгам.
- Сцени, що швидко промайнули, показують, наскільки точним буде фільм за книгою.
- Розповісти передісторію Сноу на великому екрані? Мабуть, це найбільш інтригуюча частина історії Голодних ігор для мене.
- Я не думав, що другий трейлер може бути кращим за перший, але виявилося, що я помилявся. Я в захваті.
Прем’єра фільму Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій відбудеться 17 листопада 2023 року.
У вересні Netflix показала тизер приквела серіалу Паперовий будинок про Берлін. Головний герой вирушить до Парижа, щоб реалізувати одне з найнезвичайніших пограбувань у його житті.
Фото: Голодные игры