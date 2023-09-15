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Эмбер Херд засветилась в первом официальном трейлере Аквамена 2

15 сентября 2023, 12:56
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Ембер Герд Аквамен 2
Источник: Warner Bros. Pictures

Актриса Эмбер Херд, известная по скандальному разводу с Джонни Деппом, засветилась в первом официальном трейлере ленты Аквамен и потерянное королевство (Aquaman and the Lost Kingdom). Она появляется в конце трейлера, представленного 14 сентября.

Фильм должен стать рождественским подарком для фанатов, ожидавших его выхода долгие пять лет. Премьера ленты Аквамен и потерянное королевство запланирована на 20 декабря 2023 года.

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Перед зрителями на экране предстанут Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II, Николь Кидман, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен и, собственно, Эмбер Херд. Именно ее участие наделало дополнительного шума вокруг фильма, ведь это первый крупный проект актрисы после громкого развода с Джонни Деппом. За этим процессом наблюдал без преувеличения весь мир.

Сначала Герд сообщила, что ее исключили из Аквамена, однако она боролась за то, чтобы остаться в фильме.

– Мне дали новую версию сценария, из которого вырезали немало сцен с моим участием. Даже не знаю, сколько мне оставили в результате, — резюмировала актриса.

Поклонники приключений супергероя, искусно владеющего трезубцем, уже не дождутся выхода ленты на большие экраны.

  • Ооооо! Эпический пафос и спецэффекты! Все, как я люблю!
  • Кино с трезубцем всегда интересно!
  • Нормальный трейлер. Классная озвучка. Ожидаем. 

Впрочем, есть и те, кто именно из-за присутствия Херд планирует проигнорировать премьеру.

  • Засветилась Эмбер Херд. Фильм можно смело бойкотировать.
  • Они не убрали Эмбер Херд? Не пойду на фильм принципиально.

Режиссером фильма стал Джеймс Ван. В новой части Аквамен сразится с суперзлодеем по имени Черная Манта, который хочет отомстить за смерть отца и уничтожить противника.

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Теги
DC Аквамен Джейсон Момоа Ембер Херд
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