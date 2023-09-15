Актриса Эмбер Херд, известная по скандальному разводу с Джонни Деппом, засветилась в первом официальном трейлере ленты Аквамен и потерянное королевство (Aquaman and the Lost Kingdom). Она появляется в конце трейлера, представленного 14 сентября.

Фильм должен стать рождественским подарком для фанатов, ожидавших его выхода долгие пять лет. Премьера ленты Аквамен и потерянное королевство запланирована на 20 декабря 2023 года.

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Перед зрителями на экране предстанут Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II, Николь Кидман, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен и, собственно, Эмбер Херд. Именно ее участие наделало дополнительного шума вокруг фильма, ведь это первый крупный проект актрисы после громкого развода с Джонни Деппом. За этим процессом наблюдал без преувеличения весь мир.

Сначала Герд сообщила, что ее исключили из Аквамена, однако она боролась за то, чтобы остаться в фильме.

– Мне дали новую версию сценария, из которого вырезали немало сцен с моим участием. Даже не знаю, сколько мне оставили в результате, — резюмировала актриса.

Поклонники приключений супергероя, искусно владеющего трезубцем, уже не дождутся выхода ленты на большие экраны.

Ооооо! Эпический пафос и спецэффекты! Все, как я люблю!

Кино с трезубцем всегда интересно!

Нормальный трейлер. Классная озвучка. Ожидаем.

Впрочем, есть и те, кто именно из-за присутствия Херд планирует проигнорировать премьеру.

Засветилась Эмбер Херд. Фильм можно смело бойкотировать.

Они не убрали Эмбер Херд? Не пойду на фильм принципиально.

Режиссером фильма стал Джеймс Ван. В новой части Аквамен сразится с суперзлодеем по имени Черная Манта, который хочет отомстить за смерть отца и уничтожить противника.