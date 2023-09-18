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Netflix показал тизер приквела сериала Бумажный дом о Берлине — дата выхода

18 сентября 2023, 18:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Приквел Берлин

Стриминговая платформа Netflix показала тизер приквела сериала Бумажный дом о Берлине. Также стала известна дата его премьеры.

Берлин расскажет об одном из главных героев Бумажного дома Андресе де Фонойосе, роль которого исполнил Педро Алонсо.

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Он отправится вместе с напарниками в Париж, где примется планировать одно из самых амбициозных ограблений в своей жизни. Все это якобы происходило до событий в оригинальном сериале.

Премьера Берлина состоится 29 декабря.

Напомним, Бумажный дом выходил с 2017 по 2021 год. Всего в сериале пять сезонов. В нем рассказывается о преступниках, решивших ограбить королевский монетный двор Испании.

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