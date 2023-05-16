Блогер Эмма Антонюк прокомментировала набирающий оборотов скандал с певцом Иво Бобулом.

Она заявила, что лично артист, подавший на нее в суд, пока с ней не контактировал и она не получала никаких материалов по судебному иску.

Говорит, несмотря ни на что, чувствует себя прекрасно и никогда не получала запрет на съемку или публикацию интервью.

— Я благодарю журналистов за неравнодушие. И очень прошу всех, кто освещает этот скандал с Иво Бобулом помнить, что его ключевой тезис — с женщинами так нельзя… Гендерные стереотипы и дискриминационные представления в отношении женщин имеют реальные общественные последствия, — подчеркнула Эмма.

Ранее стало известно, что Иво Бобул подал в суд на Эмму Антонюк за скандальное интервью, в котором его назвали сексистом. Певец заявил, что не давал разрешения на публикацию материала, а потому хочет добиться справедливости в суде.

К слову, то самое интервью артист прервал и ушел с него. В нем он говорил, что современные женщины разбалованные и меркантильные.