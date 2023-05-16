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З жінками так не можна! Емма Антонюк прокоментувала скандал з Іво Бобулом

16 Травня 2023, 16:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Эмма Антонюк

Блогерка Емма Антонюк прокоментувала скандал зі співаком Іво Бобулом, який набирає обертів.

Вона заявила, що особисто артист, який подав на неї до суду, з нею поки що не контактував, а жодних матеріалів за судовим позовом вона не отримувала.

Каже, попри все, почувається чудово і ніколи не отримувала заборону на зйомку чи публікацію інтерв’ю.

– Я дякую журналістам за небайдужість. І дуже прошу всіх, хто висвітлює цей скандал з Іво Бобулом пам’ятати, що його ключова теза – з жінками так не можна… Гендерні стереотипи та дискримінаційні уявлення щодо жінок мають реальні суспільні наслідки, – наголосила Емма.

Раніше стало відомо, що Іво Бобул подав до суду на Емму Антонюк за скандальне інтерв’ю, в якому його назвали сексистом. Співак заявив, що не давав дозволу на публікацію матеріалу, а тому хоче домогтися справедливості в суді.

До слова, те саме інтерв’ю артист перервав і пішов із нього. У ньому він говорив, що сучасні жінки розбалувані та меркантильні.

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