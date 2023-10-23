Украинская телеведущая Маша Ефросинина отреагировала на свадьбу Олега Захарова — фигуранта дела о “пьяных вечеринках” в Киеве, на которых насиловали девушек.

В сториз на личной странице в Instagram она выразила возмущение тем, что участники этого дела до сих пор на свободе.

По словам Ефросининой, она шокирована судебной системой в Украине.

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— С какого нах*й черта эти насильники вообще еще на свободе. Что с*ка по судам в стране? Как так: их привлекали и расследовали, что глаз у них не дернулся еще закатывать показательную свадьбу, — написала Ефросинина.

Также телеведущая прокомментировала участие Юрия Ткача, который был ведущим на свадьбе. Она отметила, что комик должен высказаться сам.

Ранее Юрий Ткач оправдался за участие в свадьбе франковского блогера. Юморист заявил, что о скандальном бэкграунде жениха не знали ни он, ни его окружение.

Ткач признал позорность ситуации и пообещал, что больше подобных инцидентов с его участием не произойдет. Все деньги, которые артисту заплатили за проведение свадьбы, он потратит на помощь военным.

Отметим, что свадьба Олега Захарова, который вышел под залог в 402 тыс. грн, прошла в одном из самых дорогих украинских отелей недалеко от Львова.