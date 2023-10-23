Ведущая Маша Ефросинина высказалась по поводу скандальной свадьбы экс-прокурор Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы во Львове. В частости артистка прокомментировала выступление ее коллеги по проекту Дорослі дівчата, певицы Оли Поляковой на нашумевшем мероприятии.

Ефросинина сказала, что эта ситуация является показательной для многих артистов, поскольку старые схемы заказа знаменитостей на частную вечеринку уже не работают.

— Я понимаю возмущение украинцев относительно того, что артисты выступали на мероприятии, где все ср**ись деньгами. Кстати, читая все, что вы им желали, поверьте вам удалось наказать их по крайней мере психологически. Все сделали выводы, для себя и своих действий на будущее, — отметила Маша.

Ведущая вспомнила, как ее муж Тимур Хромаев был главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Тогда он рассказывал ей, что ему предлагали и приносили взятки, а также угрожали.

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Поэтому Маша точно знает, что означает, когда твой супруг идет на госслужбу и становится чиновником. Кроме того, они ждали проверки в любой момент.

— Тимур и такие, как он, оказались не очень выгодными и комфортными некоторым, поэтому он больше не там, а сами знаете где. Но вот эти котики — госслужащие “горько молодым”. Это как? Что по проверкам органами? Что по декларациям публичных лиц? Что по закону? Как государство допустило такое состояние у людей с государственной зарплатой? — задалась вопросами Ефросинина.

Касательно Оли Поляковой, говорит, что это стало показательным уроком для артистов. Раньше всем было все равно — где и кто выступает, сейчас — нет.

— Сейчас возмущение общества очевидно, времена бурные, так что да, артистам нужно пересмотреть свои действия касательно факторов, влияющим на их решение относительно того, где, как и для кого выступать. Старые нормы уже не работают, — подытожила ведущая.

Ранее Оля Полякова оправдалась за прокурорскую свадьбу. Она сказала, что является артистом, работа которого — развлекать людей. Полякова подчеркнула, что проводить финансовый аудит не в ее компетентности, а происхождение денег у чиновников должно выяснять государство.

Исполнительница добавила, что впредь будет внимательней к заказчикам.

Кроме Поляковой на свадьбе также были и другие звезды, такие как Александр Пономарев и Dzidzio.