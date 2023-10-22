Ведущий Юрий Ткач отреагировал на упреки журналиста Андрея Лохматова в проведении свадьбы для фигуранта дела франковских блогеров. Юморист заявил, что о скандальном бэкграунде жениха не знали ни он, ни его окружение.

Ведущий отметил, что коммерческие заказы принимает вместе с женой, которая является его менеджером. Первое, что они узнают о клиентах, то это причастность к политике и позиция по отношению к войне России против Украины. При этом им не всегда бывают известны фамилии и биография молодоженов.

— Слабые ли это фильтры? Уже понимаем, что да. Сделаны ли выводы? Однозначно, и коллеги с рынка должны тоже к ним прислушаться. Мы живем и работаем в условиях большой войны, и как публичные люди, которые несут на себе ответственность перед общественностью, должны очень осторожно относиться ко всему, что делаем, — отметил Юрий Ткач.

Он добавил, что признает позорность ситуации и готов принять все последствия от нее. Также артист пообещал, что больше подобных инцидентов с его участием не произойдет. Уточнил и что будет с гонораром за скандальную свадьбу.

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— Уже сегодня передаю военным мавик и старлинк, которые, в том числе, были приобретены за этот гонорар. Все деньги до копейки за этот заказ пойдут и на другие добрые дела, результаты которых вы обязательно увидите.

Юрий Ткач отметил, что надеется на понимание общества, которое должно получить больше ответов на вопросы, касающиеся громкого дела франковских блогеров. В комментариях его поддержали другие украинские знаменитости.

Юра, мое уважение, — высказалась актриса Наталья Денисенко.

Достойный ответ!” — написала модель Виктория Маремуха, добавив эмодзи в виде объятий поддержки.

Всегда знал, что ты пи**датый тип! — не сдержал эмоций актер Тарас Цимбалюк.

Юра, я знаю лично сколько ты всего делаешь для военных, поэтому я с тобой, брат! — заверил певец Виталий Козловский, который недавно перешел из Нацгвардии в ВСУ.

Немало слов поддержки оставили в комментариях поклонники артиста. Однако, хватает и тех, кто продолжает критиковать ведущего и возмущаться по поводу его участия в свадьбе фигуранта дела о пьяных вечеринках, на которых издевались над девушками.

Фото: Юрий Ткач