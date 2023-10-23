Українська телеведуча Маша Єфросиніна відреагувала на весілля Олега Захарова – фігуранта справи про “п’яні вечірки” у Києві, на яких ґвалтували дівчат.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram вона висловила обурення тим, що учасники цієї справи досі на волі.

За словами Єфросиніної, вона шокована судовою системою в Україні.

Зараз дивляться

– З якого нах*й біса ці ґвалтівники взагалі ще на волі. Що с*ка по судах в країні? Як так: їх притягали та розслідували, що око в них не сіпнулося ще закатувати показове весілля, – написала Єфросиніна.

Також телеведуча прокоментувала участь Юрія Ткача, який був ведучим на весіллі. Вона зазначила, що комік має висловитися сам.

Раніше Юрій Ткач виправдався за участь у весіллі франківського блогера. Гуморист заявив, що про скандальний бекграунд нареченого не знали ні він, ні його оточення.

Ткач визнав ганебність ситуації та пообіцяв, що більше подібних інцидентів за його участі не станеться. Усі гроші, які артисту заплатили за проведення весілля, він витратить на допомогу військовим.

Зазначимо, що весілля Олега Захарова, який вийшов під заставу у 402 тис. грн, пройшло в одному з найдорожчих українських готелів неподалік Львова.