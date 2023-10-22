Фигурант дела франковских блогеров, которые на их вечеринках издевались над девушками, громко отпраздновал свадьбу. Церемония состоялась в одном из самых дорогих украинских отелей недалеко от Львова. Ведущим на празднике был юморист Юрий Ткач. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Лохматов.

По словам Лохматова, женился третий участник скандальных вечеринок Олег Захаров, вышедший под залог в 402 тыс. грн.

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— Ведущим на этом празднике жизни был известный телеактер и комик Юрий Ткач, который искренне обнимался с пьяным подозреваемым в сексуальном насилии, чем как бы подтвердил ему — все ок, чувак, продолжай в том же духе, и в который раз продемонстрировал нам, что деньги важнее репутации, — резюмировал топикстартер.

Аккаунт Захарова в Instagram закрыт для публичного доступа, однако, в подписчиках у него числится более 130 тыс. человек.

Юрий Ткач пока на упреки Лохматова не отреагировал.

Реакция сообщества на свадьбу фигуранта дела франковских блогеров

В комментариях подписчики Андрея Лохматова в основном возмущаются громким празднованием. Впрочем, есть и те, кто вступил с журналистом в дискуссию и поддержал Ткача. Речь идет, в частности, об украинском комике, коллеге Юрия Ткача и руководителе Дизель студио Егоре Крутоголове. По его мнению, Лохматов направляет свое возмущение не на тех людей.

— Обвинять ведущего, что он оправдывает действия чувака, который его заказал провести праздник — это уже слишком. Я в своей жизни провел несколько сот мероприятий, и 70% из них я и не помню, кто на самом деле были эти люди. Для того, чтобы выбирать из них исключительно вежливых и честных, нужна личная служба безопасности, которая имеет доступ к данным государственной службы безопасности, — считает шоумен.

Егор Крутоголов призвал обойтись без травли артистов.

— Расследовать дела фигурантов — это правильное дело, этим надо заниматься, а мокнуть артиста, даже не имея доказательств его осведомленности в вопросе — неправильно, — добавил юморист.

Андрей Лохматов с такой позицией категорически не согласен, ведь считает, что именно в интересах артистов знать бэкграунд заказчика, чтобы не попасть в неприятную историю.

Дело ивано-франковских блогеров и пьяные вечеринки

В начале 2023 года вся Украина обсуждала поступки парней, которые устраивали в Киеве вечеринки, приглашали туда девушек, спаивали их, унижали, снимали это на видео и выкладывали все в интернет.

Организаторами действа были 20-летние выходцы из Ивано-Франковска. Нацполиция провела у них обыски и открыла уголовное дело. На скамье подсудимых оказались 19-летний Андрей Ярина, который был ведущим трансляций. А также его друг Ярослав Домбровский. Им сообщили о подозрении в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

В марте Домбровский вышел под залог, так же как и еще один участник дела Олег Захаров, чью роскошную свадьбу сейчас бурно обсуждают в соцсетях.

Фото: Юрий Ткач, Pexels