Евровидение 2022 проходит в итальянском Турине. Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал запланирован на 14 мая. Начало в 22.00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения 2022

Смотреть Евровидение 2022 можно на странице конкурса в Facebook, на сайтах Суспільне Культура и Суспільне Евровидение, а также в YouTube Евровидение Украина. Кроме того, трансляцию Евровидения 2022 покажут на телеканале UA: Культура, а также в приложении Дія (Услуги — Дія.TV — Канал UA: Культура).

Порядок выступлений в первом полуфинале: