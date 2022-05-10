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Евровидение 2022: смотрите онлайн-трансляцию из Турина

10 мая 2022, 14:10
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Евровидение 2022: смотрите онлайн-трансляцию из Турина
Источник: Eurovision

Евровидение 2022 проходит в итальянском Турине. Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал запланирован на 14 мая. Начало в 22.00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения 2022

Смотреть Евровидение 2022 можно на странице конкурса в Facebook, на сайтах Суспільне Культура и Суспільне Евровидение, а также в YouTube Евровидение Украина. Кроме того, трансляцию Евровидения 2022 покажут на телеканале UA: Культура, а также в приложении Дія (Услуги — Дія.TV — Канал UA: Культура).

Порядок выступлений в первом полуфинале:

    1. Албания: Ronela Hajati — Sekret
    2.  Латвия: Citi Zeni — Eat Your Salad
    3. Литва: Monika Liu — Sentimentai
    4. Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry
    5. Словения: LPS — Disko
    6. Украина: Kalush Orchestra — Stefania
    7. Болгария: Intelligent Music Project — Intention
    8. Нидерланды: S10 — De Diepte
    9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenuletul
    10. Португалия: MARO — Saudade Saudade
    11. Хорватия: Mia Dimsic — Guilty Pleasure
    12. Дания: REDDI — The Show
    13. Австрия: LUM!X feat. Pia Maria — Halo
    14. Исландия: Systur — Með Hækkandi Sol
    15. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
    16. Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
    17. Армения: Rosa Linn  Snap
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Теги
Kalush, Евровидение
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