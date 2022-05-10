Евровидение 2022 проходит в итальянском Турине. Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал запланирован на 14 мая. Начало в 22.00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения 2022
Смотреть Евровидение 2022 можно на странице конкурса в Facebook, на сайтах Суспільне Культура и Суспільне Евровидение, а также в YouTube Евровидение Украина. Кроме того, трансляцию Евровидения 2022 покажут на телеканале UA: Культура, а также в приложении Дія (Услуги — Дія.TV — Канал UA: Культура).
Порядок выступлений в первом полуфинале:
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- Албания: Ronela Hajati — Sekret
- Латвия: Citi Zeni — Eat Your Salad
- Литва: Monika Liu — Sentimentai
- Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry
- Словения: LPS — Disko
- Украина: Kalush Orchestra — Stefania
- Болгария: Intelligent Music Project — Intention
- Нидерланды: S10 — De Diepte
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenuletul
- Португалия: MARO — Saudade Saudade
- Хорватия: Mia Dimsic — Guilty Pleasure
- Дания: REDDI — The Show
- Австрия: LUM!X feat. Pia Maria — Halo
- Исландия: Systur — Með Hækkandi Sol
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
- Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
- Армения: Rosa Linn Snap
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