Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для южнокорейского певца Чонгука из группы BTS.

Премьера видеоработы на трек Standing Next to You состоялась 3 ноября. Меньше чем за сутки клип собрал более 7,7 млн просмотров на YouTube.

Видеоработу снимали на заброшенной электростанции Келенфельд в Будапеште (Венгрия), построенной в 1914 году и заброшенной в 2000-х годах. Еще одной локацией стал автодром Hungaroring.

Также в клипе Чонгука с BTS снялась украинская модель Паша Гаруля, известная сотрудничеством с мировыми брендами.

В 2018 году она была лицом рекламной кампании весенне-летней коллекции Prada, в 2023-м — лицом нового аромата Hermès Tutti Twilly.

Песня Standing Next to You вошла в дебютный сольный альбом Чонгука Golden.

Таня Муиньо сняла клип для Ленни Кравица

Недавно состоялась премьера клипа Ленни Кравица на трек TK421. Эту видеоработу называют самой смелой среди проектов Тани Муиньо для звезд мирового шоу-бизнеса.

В клипе Ленни Кравиц станцевал под зажигательную песню в полотенце и без, демонстрируя отличную физическую форму.

Фото: скриншот из клипа Standing Next to You