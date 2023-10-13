Украинский режиссер Таня Муиньо создала клип для одного из самых ярких рок-музыкантов Ленни Кравица. Это тем более символично, учитывая, что прадед артиста был коренным киевлянином.
Видеоработу TK421 уже называют самой смелой среди проектов Муиньо для звезд мирового шоубизнеса. Ленни Кравиц в клипе танцует под зажигательную песню в полотенце и без, демонстрируя отличную физическую форму.
— Вот, что получается, если объединяются двое украинцев. С любовью и уважением, не дождусь следующего раза, — прокомментировал премьеру в своем Instagram сам Ленни Кравиц.
Таня Муиньо ответила, что готова, и поделилась впечатлениями от творческого процесса.
— С первого дня и до сегодняшнего, каждое мгновение работы было особенным. Спасибо за это путешествие! — написала режиссер в своем Instagram, попутно вспомнив всю свою команду, которая присоединилась к созданию клипа.
В комментариях отметились украинские звезды. В частности от него в восторге Надя Дорофеева, Дмитрий Монатик и Алан Бадоев. Поклонники таланта рок-музыканта засыпают видео комплиментами. Причем им нравится в нем абсолютно все.
- Достойно уважения сквозь столько лет держать творческий и физический уровень на высоте!
- Безусловно, одна из лучших песен Кравица, которую я слышал в последнее время, супер фанковая.
- Мне кажется, я забеременела от этого видео.
- Принс точно джемил с тобой, когда ты писал эту песню!
- Видео фантастическое, ты удивительный, как всегда, и не только своей красотой и чувственностью. Прекрасная песня, которая дает энергию.
- Это горячее, чем когда-либо!
Таня Муиньо активно сотрудничает с западными звездами. Она снимала клипы для Сэма Смита, Cardi B, Doja Cat и Гарри Стайлза.