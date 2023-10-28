Певец Monatik презентовал трек Про Чарівну. Вместе с синглом артист представил клип, который назвал видеооткрыткой, поскольку его снимали в помещении одесской Укрпочты. Над созданием клипа работала давняя подруга артиста — режиссер Таня Муиньо, в портфолио которой есть работы для многих мировых звезд.

Идея трека Про чарівну

Эту композицию Monatik посвятил невероятности украинок, которые являются одновременно сильными и хрупкими. По убеждению музыканта, женщинам важно напоминать, что они очаровательны, особенно в сложные времена. Трек имеет долгую историю создания, ведь писать песню музыкант начал еще в 2009 году, когда познакомился с будущей женой. Затем отложил в стол и завершил во времена, когда скучал по семье

— Во время войны сложно создавать легкие, ритмичные, светлые песни о любви. Но ведь такие чары не разочаровывают, не исчезают. Эта песня — это ода каждой нашей девушке: маме, жене, бабушке. Каждой сильной, смелой, красивой, очаровательной. Про волшебную всегда актуально!” — делится Monatik.

Где снимали клип Про чарівну

Локацией для съемок клипа выбрали помещение Укрпочты в Одессе. Она не просто стала идеальным фоном для создания видео, а также является символом. Здание не только привлекает архитектурой, но и продолжает работать и связывать людей в войну, несмотря на постоянные обстрелы российской армии.

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Клип номинантка на Grammy Таня Муиньо сняла в трендовых пастельных цветах этого сезона. В нем есть легкие танцевальные движения, и приятная глазу эстетика. Видео Про Чарівну закрывает трилогию релизов на VHS-камеру в формате home video, которую запустил творческий тандем Дмитрия Монатика и Тани Муиньо.