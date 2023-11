Українська режисерка Таня Муіньо зняла кліп для південнокорейського співака Чонгука з гурту BTS.

Прем’єра відеороботи на трек Standing Next to You відбулась 3 листопада. Менше ніж за добу кліп зібрав понад 7,7 млн переглядів на YouTube.

Таня Муіньо зняла кліп для Чонгука з BTS – відео

Зараз дивляться

Відеороботу знімали на покинутій електростанції Келенфельд у Будапешті (Угорщина), побудованій у 1914 році й занедбаній у 2000-х роках. Ще однією локацією став автодром Hungaroring.

Також у кліпі Чонгука з BTS знялася українська модель Паша Гаруля, відома співпрацями із світовими брендами.

У 2018 році вона була обличчям рекламної кампанії весняно-літньої колекції Prada, у 2023-му – обличчям нового аромату Hermès Tutti Twilly.

Пісня Standing Next to You увійшла до дебютного сольного альбому Чонгука Golden.

Таня Муіньо зняла кліп для Ленні Кравіца

Нещодавно відбулась прем’єра кліпу Ленні Кравіца на трек TK421. Цю відеороботу називають найсміливішою серед проєктів Тані Муіньо для зірок світового шоу-бізнесу.

У кліпі Ленні Кравіц станцював під запальну пісню в рушнику та без, демонструючи чудову фізичну форму.

Фото: скриншот з кліпу Standing Next to You