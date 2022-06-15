Студия Amazon опубликовала первый тизер-трейлер ЛГТБ-мелодрамы Мой полицейский.

Главные роли в ленте достались Гарри Стайлсу (Том )и Эмме Коррин (Марион). Фильм снят по одноименному роману Бетани Робертс.

Сейчас смотрят

Действия в киноленте развиваются в 1950-х годах в Англии. Гомосексуальность в те времена — вне закона. Влюбленная в полицейского Тома школьная учительница Марион решает построить с ним отношения, однако не знает о том, что музейный смотритель Патрик, которого играет Дэвид Доусон, также испытывает к нему чувства. Между ними возникает любовный треугольник.

Со временем Марион и Том женятся, а Патрик исчезает, однако в их жизни все меняется, когда он вновь появляется.

В фильме Мой полицейский также снимаются Руперт Эверетт, Лайнас Роуч и Джина МакКи. Режиссером стал — Майкл Грандадж.

Релиз на стрим-сервисе Prime Video состоится 4 ноября 2022 года.