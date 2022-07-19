Утром 19 июля украинский шоу-бизнес всколыхнула печальная новость — актриса и ведущая Руслана Писанка умерла в Германии, где боролась с тяжелой болезнью.

Ее часто можно было видеть на телевизионных экранах. На протяжении своей карьеры она вела прогнозы погоды, различные шоу, участвовала в проектах и снималась в кино.

Краткая биография Русланы Писанки

Руслана Писанка родилась в Киеве 17 ноября 1965 года. Отец артистки — украинский оператор документального кино Игорь Писанко.

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В 1995 году Руслана получила диплом по специальности режиссер телевидения, окончив Киевский государственный институт культуры.

В кино с 1991 года — одна из первых заметных работ актрисы в фильме Андрея Бенкендорфа Несколько любовных историй.

Паралельно со съемками в лентах в Украине, Польше, Нидерландах и РФ, Писанка успевала участвовать в проектах. Ее можно было увидеть в танцевальных, вокальных и спортивных шоу.

В 2008 году она вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским вела реалити-шоу.

В 2012 году Писанка вышла замуж за Игоря Исакова. В 2017 году они вместе участвовали в проекте СТБ Взвешенные и счастливые. Детей у супругов не было.

Во время полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, ведущая понесла непоправимую утрату — ушла из жизни ее мама.

В фильмографии актрисы — более 30 лент. Одна из последних (2020-2021 года) — сериал Филин, где артистка сыграла главную роль — патологоанатома Зою Кавун.

Стоит отметить, что Руслана является лауреатом Государственной премии Украины им. Довженко за актерскую работу в фильме Москаль-чародей.