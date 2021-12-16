Украинская певица Вера Брежнева презентовала клип на песню Тихо, которая вошла в последний альбом певицы под названием V.

В видеоролике главная героиня, которую сыграла сама Вера прилетает на космическом корабле на неизведанную планету, где остается в полном одиночестве — наедине со своими мыслями и волшебством вокруг. Новое пространство увлекает героиню Брежневой, но забудет ли она те чувства, которые остались на планете Земля?

По словам артистки, ее новый клип — аллегория космического одиночества.

— Сложно осознать насколько мы маленькая песчинка в размерах огромной вселенной. Но, если в наших сердцах есть любовь, мы не одни, — сказала Брежнева.

Режиссером клипа Тихо стал Сергей Солодкий. Идея видеоролика принадлежит самой артистке и Константину Меладзе.

— Это планета несостоявшихся иллюзий и несбывшихся мечт, там все идеально красиво. Но при этом, очень хочется вернуться из этого рая на несовершенную Землю — к людям. К одному человеку, который ждет там, на Земле. Может, эту планету и стоило бы назвать именем Тихо, — отметил Константин.

Известно, что на художественное оформление локации ушли десятки часов. Чтобы создать нужную атмосферу в павильон привезли тонны песка и гравия. Художниками-постановщиками был воспроизведен шлюз космического корабля, а эффектное изображение в финале обеспечила CGI-графика.

В ноябре Вера Брежнева выпустила ремейк старого хита ВИА Гры под названием Не надо и повторила свой образ из 2000-х. Порадовать поклонников исполнитльница решила в честь годовщины своего прихода в ВИА Гру.