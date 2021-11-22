Певица Вера Брежнева выпустила ремейк старого хита группы ВИА Гра под названием Не надо и скопировала свой образ из 2000-х.

Порадовать поклонников артистка решила в честь годовщины своего прихода в ВИА Гру. 19 лет назад, 22 ноября, Вера прошла кастинг в музыкальный коллектив. Тогда в составе также была Надежда Мейхер и Анна Седокова.

— Новое — это хорошо забытое старое! Сегодня вспоминаем его вместе, — написала Брежнева в Instagram.

Вместе с треком артистка презентовала mood-видео, в котором сделала косплей на саму себя из 2000-х — яркие образы, аксессуары, а в конце — момент с кастинга. Кроме того, макияж для видеоролика Вере делал тот же визажист, что и 19 лет назад.

Поклонники группы пришли в восторг, отметив, что попытка дать песне вторую жизнь прошла удачно.

Все получилось замечательно, на одном дыхании.

Люблю эту песню ВИА Гры! Спасибо.

Не знаю, только голос Седаковой воспринимаю в этой песне.

Попытка воскресить песню прошла удачно.

Хочется снова и снова пересматривать.

Достойно.

Ностальгия. — Пишут пользователи сети.

Группа ВИА Гра начала свое существование в 2000 году. За всю историю коллектива сменилось 20 участниц и 20 составов. С октября 2020 года в группе выступает Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая.