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Косплей на саму себя: Вера Брежнева выпустила ремейк старого хита ВИА Гры

22 ноября 2021, 11:55
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Косплей на саму себя: Вера Брежнева выпустила ремейк старого хита ВИА Гры
Источник: Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева выпустила ремейк старого хита группы ВИА Гра под названием Не надо и скопировала свой образ из 2000-х.

Порадовать поклонников артистка решила в честь годовщины своего прихода в ВИА Гру. 19 лет назад, 22 ноября, Вера прошла кастинг в музыкальный коллектив. Тогда в составе также была Надежда Мейхер и Анна Седокова.

— Новое — это хорошо забытое старое! Сегодня вспоминаем его вместе, — написала Брежнева в Instagram.

Вместе с треком артистка презентовала mood-видео, в котором сделала косплей на саму себя из 2000-х — яркие образы, аксессуары, а в конце — момент с кастинга. Кроме того, макияж для видеоролика Вере делал тот же визажист, что и 19 лет назад.

Поклонники группы пришли в восторг, отметив, что попытка дать песне вторую жизнь прошла удачно.

  • Все получилось замечательно, на одном дыхании.
  • Люблю эту песню ВИА Гры! Спасибо.
  • Не знаю, только голос Седаковой воспринимаю в этой песне.
  • Попытка воскресить песню прошла удачно.
  • Хочется снова и снова пересматривать.
  • Достойно.
  • Ностальгия. — Пишут пользователи сети.


Группа ВИА Гра начала свое существование в 2000 году. За всю историю коллектива сменилось 20 участниц и 20 составов. С октября 2020 года в группе выступает Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая.

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Теги
ВІА Гра , Вера Брежнева
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