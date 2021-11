Популярный британский певец Эд Ширан приехал в Киев для съемок нового клипа.

На личной странице в Instagram артист поделился фото, сделанным в столице Украины. Эд поблагодарил Киева за гостеприимство, а также признался, что провел три ночных съемки в городе.

– Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в замечательном городе. Украина отличная, – написал Эд Ширан.

Подробностями новой работы артист пока не стал делиться. Поэтому в комментариях поклонники высказывают свои предположения о новом клипе Эда Ширана.

Подарок к Рождеству?

Это будет еще одно замечательное видео на одну из песен Equals?

Вау, уже не могу дождаться!

Киев? Это круто!

Не могу дождаться, чтобы увидеть, что вы сняли в нашем прекрасном городе. Киев и Украина вас любят, – пишут в комментариях.

Напомним, что Эд Ширан стал популярным в 2011 году, когда его дебютный альбом + занял вторую строчку в чарте iTunes и был продан тиражом 7 тыс. копий в неделю. Вскоре после этого артист подписал контракт с лейблом Asylum Records.

Эд Ширан известен по хитам The A Team, Lego House, Shape of You. Вместе с Тейлор Свифт записал популярный трек Everything Has Changed.

Саундтреки от Эда Ширана звучали в таких лентах как Молодой папа, Дневники вампира, Ривердейл.