Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona показала, как выглядела до популярности.

В сториз на личной странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой позирует в широких джинсах, полосатой водолазке, голубой жилетке и черных кроссовках.

Ранее в Alyona Alyona были волосы средней длины и челка.

Она призналась, что до переезда в Киев покупала одежду в секонд-хенде, поскольку на рынке не могла найти нужного размера.

— Раньше я одевалась на секонд-хенде, потому что на рынке выбор размеров был мизерный. И та одежда, которая была, больше подходила женщине за 35, — написала звезда.

Изменить свой гардероб и научиться правильно подбирать одежду рэп-исполнительнице удалось благодаря услугам стилиста.

Также Alyona Alyona посоветовала девушкам plus size экспериментировать с одеждой, носить только то, что хочется и не прятать свое тело в балахоны.

Но певица отметила, что главный залог стильного внешнего вида — это умение любить и принимать себя.

Недавно Alyona Alyona показала своего бойфренда. Пара вместе пришла на церемонию награждения премией National Bloggers Awards.

Любимым звезды является начинающий рэпер и блогер Денис. Он снимает провокационные ролики в Instagram под ником YOXDEN.

Денис и Alyona Alyona живут вместе. Но певица призналась, что пока паре сложно адаптироваться к совместному проживанию и решению бытовых вопросов.