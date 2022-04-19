Рэп-испонительница Alyona Alyona заявила, что уезжает из Украины в Европу.

Артистка сказала, что принять это решение ей было сложно, но последние события сильно подтолкнули.

Она призналась, что больше не может помогать людям финансово, а также не может читать сообщения с просьбой о помощи.

— Больше не могу читать ваши просьбы о помощи и не помогать, потому что просто ничем и никак. Все мои статьи доходов закрыты. Все, что можно, раздала еще в марте. Больше не могу сочувствовать погибшим воинам. Хочу сделать все, чтобы предотвратить их гибель и помогать с амуницией. Погребение кума больно по мне ударило. Пусть все сыновья вернутся живыми! — отметила Alyona Alyona.

Артистка добавила, что больше не может засыпать с чувством, что делает недостаточно. Она хочет платить налоги, помогать деньгами, увидеть всех журналистов и поблагодарить их, обнять людей и сказать с сцены — Украина победит.

— Я хочу делать больше, и теперь буду делать больше. Кто из вас за границей – пишите, где вы находитесь. Если я буду в вашем городе – мы обязательно встретимся! — подытожила артистка.

Куда именно Alyona Alyona держит свой путь — пока что неизвестно. До решения уехать певица занималась волонтерской деятельностью в Украине.