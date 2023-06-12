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С обновленным нацотбором: Украина будет участвовать в Детском Евровидении 2023

12 июня 2023, 18:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дитяче Євробачення

Украина будет участвовать в Детском Евровидении 2023, которое состоится во Франции уже этой осенью. Об этом заявили в Суспільном, анонсировав открытие принятия заявок в Нацотборе.

Так, финал Детского Евровидения 2023 заплданирован на 26 ноября в Ницце — Франция получила право на проведения конкурса после победы Lissandro с песней Oh maman! в Ереване 2022 года.

В Суспильном заявили, что участие Украины поможет напомнить миру о войне с Россией, а также реализует потенциал наших детей, которые из-за войны ограничены в творческом плане. Ради этого в Нацотборе планируются некоторые изменения.

— Мы будем фокусироваться на историях украинских детей, которые, несмотря на войну, творят, развиваются и строят будущее нашей страны. Ждем заявок наших детей на участие, — заявила глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская.

Напомним, что 14-летняя Злата Дзюнька заняла 9 место на Детском Евровидении 2022 от Украины.

Главным посылом ее выступления стала способность человека действовать сознательно и уметь преодолевать трудности и препятствия на пути к цели.

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Общественное
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Евровидение
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