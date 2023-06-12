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З оновленим нацвідбором: Україна братиме участь у Дитячому Євробаченні 2023

12 Червня 2023, 18:21
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дитяче Євробачення

Україна братиме участь у Дитячому Євробаченні 2023, яке відбудеться у Франції вже цієї осені. Про це заявили в Суспільному, анонсувавши прийняття заявок на нацвідбір.

Так, фінал Дитячого Євробачення 2023 заплановано на 26 листопада в Ніцці. Франція отримала право на проведення конкурсу після перемоги Lissandro з піснею Oh maman! у Єревані 2022 року.

У Суспільному заявили, що участь України допоможе нагадати світу про війну з Росією, а також реалізує потенціал наших дітей, які через війну обмежені у творчому плані. Заради цього в нацвідборі плануються деякі зміни.

– Ми будемо фокусуватися на історіях українських дітей, які, незважаючи на війну, творять, розвиваються і будують майбутнє нашої країни. Чекаємо заявок наших дітей на участь, – заявила голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська.

Нагадаємо, що 14-річна Злата Дзюнька посіла 9 місце на Дитячому Євробаченні 2022 від України.

Головним посилом її виступу стала здатність людини діяти свідомо і вміти долати труднощі та перешкоди на шляху до мети.

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Джерело
Суспільне
Теги
Євробачення
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