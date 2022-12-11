В Ереване состоялся самый известный детский песенный конкурс Евровидение-2022, в котором победителем в этом году стал представитель Франции. 13-летний певец Lissandro выступил на сцене с песней Oh Maman.
Второе место заняла Армения – 14-летняя певица Nare представила песню Dance. А третье место заняла Mariam Bigvava из Грузии, исполнив на сцене I Believe.
Украину на конкурсе представляла 14-летняя Злата Дзюнька из города Рава-Русская Львовской области. Она выступила с песней Несокрушимая и заняла девятое место.
Результаты Детского Евровидения-2022
1. Франция: Lissandro – Oh Maman;
2. Армения: Nare – Dance;
3. Грузия: Mariam Bigvava – I Believe;
4. Ирландия: Sophie Lennon – Solas;
5. Великобритания: Freya Skye – Lose My Head;
6. Испания: Carlos Higes – Senorita;
7. Нидерланды: Luna – La Festa;
8. Португалия: Nicolas Alves – Anos 70;
9. Украина: Zlata Dziunka – Nezlamna (Unbreakable);
10. Польша: Laura – To The Moon;
11. Италия: Chanel Dilecta – Bla Bla Bla;
12. Албания: Kejtlin Gjata – Pakez Diell;
13. Сербия: Katarina Savic – Svet Bez Granica;
14. Северная Македония: Lara feat. Jovan & Irina — Zivotot E Pred Mene;
15. Казахстан: David Charlin – Jer-Ana (Mother Earth);
16. Мальта: Gaia Gambuzza – Diamonds In The Skies.
Над выступлением юной украинки работали режиссер-постановщик Андрей Еремин и Юлия Захарова. Центральным образом номера стала Воля как способность человека действовать сознательно, уметь преодолевать трудности и препятствия на пути к цели. В постановке делают акцент на том, что даже ребенок может поменять окружающий мир.