В Ереване состоялся самый известный детский песенный конкурс Евровидение-2022, в котором победителем в этом году стал представитель Франции. 13-летний певец Lissandro выступил на сцене с песней Oh Maman.

Второе место заняла Армения – 14-летняя певица Nare представила песню Dance. А третье место заняла Mariam Bigvava из Грузии, исполнив на сцене I Believe.

Сейчас смотрят

Украину на конкурсе представляла 14-летняя Злата Дзюнька из города Рава-Русская Львовской области. Она выступила с песней Несокрушимая и заняла девятое место.

Результаты Детского Евровидения-2022

1. Франция: Lissandro – Oh Maman;

2. Армения: Nare – Dance;

3. Грузия: Mariam Bigvava – I Believe;

4. Ирландия: Sophie Lennon – Solas;

5. Великобритания: Freya Skye – Lose My Head;

6. Испания: Carlos Higes – Senorita;

7. Нидерланды: Luna – La Festa;

8. Португалия: Nicolas Alves – Anos 70;

9. Украина: Zlata Dziunka – Nezlamna (Unbreakable);

10. Польша: Laura – To The Moon;

11. Италия: Chanel Dilecta – Bla Bla Bla;

12. Албания: Kejtlin Gjata – Pakez Diell;

13. Сербия: Katarina Savic – Svet Bez Granica;

14. Северная Македония: Lara feat. Jovan & Irina — Zivotot E Pred Mene;

15. Казахстан: David Charlin – Jer-Ana (Mother Earth);

16. Мальта: Gaia Gambuzza – Diamonds In The Skies.

Над выступлением юной украинки работали режиссер-постановщик Андрей Еремин и Юлия Захарова. Центральным образом номера стала Воля как способность человека действовать сознательно, уметь преодолевать трудности и препятствия на пути к цели. В постановке делают акцент на том, что даже ребенок может поменять окружающий мир.

Фото: Junior Eurovision Song Contest