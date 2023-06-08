Ведущая Маша Ефросинина обратилась к мировому сообществу по поводу их реакции на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Также она пожаловалась на компанию Meta, которая удаляет в своих соцсетях правду о последствиях.

Ефросинина подчеркнула, что пошли третьи сутки почти второго Чернобыля в Украине. На глазах всей планеты пол тысячи квадратных километров нашей земли уходит под воду, унося все живое.

Говорит, вчера ее знакомая прислала ей видеокадры своей тети, которая, сидя на крыше своего дома в Херсонской области, сняла момент, как мать с грудными двойняшками захлебнулась и утонула с ними на руках, не удержавшись на своей крыше за трубу. Разнообразных катастрофических фото много, как и тех, на которых украинцы со всех уголков бросились на помощь.

— ООН, видимо, до сих пор празднует день русского языка, потому что действий никаких… Красный Крест раздает деньги жителям Шебекино, потому что они, видимо, важнее людей и животных, которые захлебываются водой в Каховке, — возмущено отметила Маша.

Упомянула Ефросинина экологическую активистку Грету Тунберг и миллиардера Илона Маска. Первая ни слова не сказала об ужасной катастрофе в Украине. Второй же пишет, что “не все так однозначно”.

Добавляет, международные организации после заседаний выдали только “обеспокоенность трагедией”.

— Почему я пишу о них всех? Потому что все они имеют мировое влияние! Потому что люди, так случилось, привыкли ориентировались на их экспертное мнение. “Не все однозначно” Маска ретвият 500 млн. человек. Почти все сообщения украинцев с правдой о последствиях подрыва беспощадно удаляются организацией Meta.

Говорит, теневой бан в соцсетях мы переживем, но переживет ли его Украина — вопрос другой. Ведь все знают правду, как и то, кто виновен в трагедии, однако выражают лишь беспокойство.