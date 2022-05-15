Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк отметил, что их песня нравилась европейцам и до полномасштабного вторжения России в Украину.

Он об этом заявил, отвечая на вопросы журналиста во время пресс-конференции о том, как война повлияла на поддержку представителя Украины на Евровидении.

— До начала войны мы были на пятом месте, согласно ставкам букмекеров. А это свидетельствует о том, что наша песня все-таки нравится людям. И, чем больше начинали говорить об Украине, тем больше людей узнавали песню, — отметил Олег Псюк.

Он добавил, что пока ездил по странам, то слышал как их песню слушают люди.

— Мне было приятно ездить по странам и слышать, как люди слушают нашу песню. Поэтому мы считаем, что песня понравилась европейцам. Благодарность каждому, кто за нее проголосовал, – добавил лидер коллектива.

Кроме того, он подчеркнул, что в следующем году Украина с радостью примет Евровидение.

— В следующем году, я думаю, Украина с радостью примет Евровидение в целостной, развитой и счастливой стране, — отметил Псюк.