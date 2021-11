Популярная песня музыкального исполнителя The Weeknd — Blinding Lights официально заняла первое место в чарте синглов Billboard за все время. Канадскому певцу удалось вытеснить хит прошлого столетия Chubby Checker — The Twist.

Сразу после выхода в ноябре 2019 года, песня стала классикой синти-попа. Синглу удалось продержаться на первой строчке еженедельного чарта Billboard Hot 100 в течение четырех недель — в апреле и мае 2020 года. Blinding Lights также удалось продержаться в топе рекордное количество времени — 90 недель подряд.

Теперь песня The Weeknd получила титул песни № 1 в списке Greatest Songs of All Time Hot 100 Chart — Лучшие песни всех времен.

До этого на первом месте красовалась Chubby Checker-The Twist с 2008 года по сей день.

— Не думаю, что это меня поразило. Я стараюсь не зацикливаться на этом слишком много, — заявил 31-летний музыкант Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd.

Помимо признания американского журнала, Blinding Lights стала самой популярной песней 2020 года как по продажам, так и по количеству скачиваний. Стоит отметить, что музыкант почти моментально обрел славу в музыкальной индустрии. Он начал свою карьеру в 2010 году, и уже тогда его творчество отметил Дрейк, который посодействовал возникновению интереса к Тесфайе.

Еще в сентябре The Weeknd отказался от номинации на музыкальной премии Грэмми 2022. Причиной стало то, что в 2020 году Американская академия звукозаписи не номинировала The Weekend ни в одной из категорий.