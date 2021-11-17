Компания Netflix создал сайт со списками самых популярных фильмов и сериалов на стриминговой платформе. Раньше корпорация скрывала данные о количестве просмотров, но теперь каждую неделю список популярных проектов будет обновляться.
— Люди хотят понять, что означает успех в мире стриминга, и эти списки предлагают наиболее четкий ответ на этот вопрос в нашей индустрии, — написал вице-президент Netflix по стратегии, планированию и анализу контента Пабло Перес Де Россо.
В еженедельном рейтинге будет сразу 4 категории: два списка фильмов и сериалов на английском языке, и два списка фильмов и сериалов на других языках.
К примеру, в первой тройке фильмов на английском — Красное уведомление, Крепкая любовь и Тем сильнее они падут.
Среди сериалов — Нарко: Мексика, Аркейн и Ты.
Рейтинг фильмов и сериалов на других языках заметно отличается.
Первая тройка фильмов — Яра, 7 заключенных и Семья Клауса.
Лидирующие позиции в рейтинге сериалов заняли — Игра в кальмара, Привязанность короля и Приморская деревня Ча-ча-ча.
В статистике также отображается количество просмотров определенного проекта. К примеру, сериал Игра в кальмара просмотрело более 1,650 млрд человек.
Также на новом сайте Netflix есть статистика по Украине за период с 8 по 14 ноября.
Топ 5 самых популярных фильмов:
- Красное уведомление;
- Крепкая любовь;
- Армия воров;
- Тем сильнее они падут;
- Яра.
Топ 5 самых популярных сериалов:
- Аркейн;
- Ты — 3 сезон;
- Уборщица. История матери-одиночки;
- Нарко: Мексика;
- Ты — 1 сезон.