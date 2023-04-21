С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма Ржавчина. Такое решение приняла прокуратура штата Нью-Мексико.

— Мы удовлетворены решением о прекращении дела против Алека Болдуина и призываем провести надлежащее расследование фактов и обстоятельств этого трагического происшествия, — говорится в заявлении защиты Болдуина.

Новые доказательства установили, что оружие модифицировали до того, как доставили на съемочную площадку. Это опровергло первоначальный аргумент обвинения о том, что пистолет не мог выстрелить, если бы Болдуин не нажал на курок.

Решение прокуратуры не освобождает Болдуина от уголовной ответственности, обвинение могут предъявить повторно.

Сам Болдуин уже отреагировал на такое решение, разместив в своем Instagram фото с женой.

— Я обязан этой женщине всем, что у меня есть. И вам, Люк, — написал он, очевидно обращаясь к одному из своих адвокатов.

Напомним, 21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма Ржавчина Алек Болдуин случайно застрелил украинку Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуса. Реквизитный револьвер оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых.

Оружейнику фильма Ханне Гутьеррес-Рид до сих пор предъявлены обвинения.