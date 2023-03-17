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Алек Болдуин возобновляет съемки фильма Ржавчина, на котором застрелили Галину Хатчинс

17 марта 2023, 18:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Алек Болдуин возобновляет съемки фильма Ржавчина, на котором застрелили Галину Хатчинс
Источник: Depositphotos

Съемки фильма Ржавчина Алека Болдуина, на котором застрелили украинского оператора Галину Хатчинс, могут возобновиться уже в апреле. Полтора года прошло с момента инцидента на съемочной площадке.

Это стало известно благодаря поискам актера на роль слабослышащего мальчика — он присоединится к актерской команде фильма. Ожидается, что съемки будут возобновлены в Монтане на ранчо уже 23 апреля.

— Джейкоб Холлистер — умный и милый мальчик, который не знает ничего о мире, кроме того, что создал для него его старший брат Лукас. Лукас — это все, что есть у Джейкоба в мире, — сообщается в описании объявления по поиску актера.

Что касается Болдуина, то он вернется к главной роли в инди-ввестерне. Напомним, что Алеку и оружейнику фильма Ханне Гутьеррес-Рид грозит до 18 месяцев тюрьмы и денежный штраф — их обвиняют в неумышленном убийстве.

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Уже в начале мая начнутся двухнедельные предварительные слушания. Однако, у актера есть все шансы избежать наказания.

Напомним, что Болдуин достиг соглашения с семьей убитого оператора Галины Хатчинс. Муж Галины Мэтью станет исполнительным продюсером картины, съемки которой возобновят уже в конце апреля.

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