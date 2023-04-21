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З Алека Болдвіна зняли звинувачення у справі про вбивство Галини Гатчинс

21 Квітня 2023, 11:23
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Алек Болдвін
Джерело: Getty Images

З Алека Болдвіна зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчинс на зйомках фільму Іржа. Таке рішення ухвалила прокуратура штату Нью-Мексико.

– Ми задоволені рішенням про закриття справи проти Алека Болдвіна та закликаємо провести належне розслідування фактів і обставин цієї трагічної події, – йдеться у заяві захисту Болдвіна.

Нові докази встановили, що зброю модифікували до того, як доставили на знімальний майданчик. Це спростувало початковий аргумент обвинувачення про те, що пістолет не міг вистрілити, якби Болдвін не натиснув на курок.

Рішення прокуратури не звільняє Болдвіна від кримінальної відповідальності, звинувачення можуть пред’явити повторно.

Сам Болдвін уже відреагував на таке рішення, розмістивши у своєму Instagram фото з дружиною.

– Я зобов’язаний цій жінці всім, що в мене є. І вам, Люк, – написав він, очевидно звертаючись до одного зі своїх адвокатів.

Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року на знімальному майданчику фільму Іржа Алек Болдвін випадково застрелив українку Галину Гатчинс і поранив режисера Джоела Соуса. Реквізитний револьвер виявився заряджений бойовими патронами замість холостих.

Зброярці фільму Ганні Гутьєррес-Рід досі висунуто звинувачення.

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Джерело
NYT
Теги
Алек Болдвін
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