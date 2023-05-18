Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала в сети новый трейлер фильма Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1. Картина выйдет в киноеатры уже этим летом — 12 июля.

В этом дерзком трейлере мы видим легендарного Итана Ханта, а также звездный состав, который составит Тому Крузу компанию — Винга Реймса, Саймона Пегга, Ребекку Фергюсон и Ванессу Кирби. Они уже хорошо знакомы по ролям в предыдущих фильмах франшизы Миссия невыполнима.

Драки, погони, перестрелки — все это есть в коротком трейлере и обещают показать на большом экране.

Традиционно, в главной роли — Том Круз. Примечательно, что Paramount также создал и обновленный Top Gun: Мэверик с Крузом в главных ролях, сделав картину очень успешной.

Несмотря на интересный трейлер, детали сюжета остаются окутанными тайной. Почему Итан Хант прыгает со скалы в поисках таинственного ключа? Пока неизвестно, но картина была в производство очень долго. Анонс фильма состоялся в 2019 году и планировался к выходу в 2021 году, но Covid-19 изменил эти планы.

В начале мая также вышел второй трейлер фильма Оппенгеймер от Кристофера Нолана. В нем раскрыли больше героев, которые будут фигурировать на протяжении всей картины.