Популярный актер театра и кино Вячеслав Довженко рассказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV о прощании с российской аудиторией и признался, разочаровался ли в ком-то из своего круга общения за время полномасштабной войны.

Также он поделился мыслями относительно развития украинского контента и рассказал о своем герое из сериала Участковый с ДВРЗ, третий сезон которого выходит уже 14 марта на телеканале ICTV2.

— Какими были ваши ощущения, когда вы впервые вернулись к творчеству во время полномасштабной войны? Сложно ли было снова начать творить?

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— Творчество всегда актуально. Скажу больше, такого поднятия я не чувствовал со студенческих лет, когда ты что-то такое интересное делаешь с товарищами, а потом некоторое время ходишь под влиянием вдохновения.

Так было, когда мы придумали маленькие ролики, распространив их в соцсетях. Тогда начали писать люди. Мы все созванивались, громко разговаривали, много курили, беззаботно смеялись и придумывали новые темы, о чем будем снимать дальше. Это такая очень вдохновенная история была, и мы абсолютно точно понимали, что это сейчас актуально и нужно, потому что получали много положительных отзывов.

— 27-28 февраля 2022 года вы записали первые обращения к гражданам РФ и своим коллегам оттуда. Надеялись ли вы на то, что вас кто-то услышит?

— Обратной связи я не ожидал. Это было прощание. И не просто с коллегами, которых у меня не так много было из России, а со всеми россиянами, которые много писали какие-то хвалебные письма, связанные с творчеством, потому что это такая серьезная сериальная база была.

Это было мое осмысление. Я прощался с ними навсегда. Это не было обращение к совести или к пробуждению кого-то, чего-то. Мне еще с 2014 года абсолютно было понятно, что там стучаться не к кому. Там абсолютно своя правда, своя жизнь и то, что происходит вне зоны их солнечной орбиты — стол, еда, туалет — просто ничего больше не существует.

— В ком из коллег разочаровались, а кто, наоборот, впечатлил?

— Знаете, я не люблю разочаровываться в людях, я люблю ими очаровываться. Невероятное количество моих коллег, друзей, которыми я точно очаровался. Это Владимир Ращук, Александр Печерица, Владимир Канивец. Сейчас кого-то не вспомню и обидятся, не дай Бог.

Я имею в виду не только тех, кто пошел с оружием в руках, а вообще всех, кто сразу быстро начал участвовать и сплетаться друг к другу с просьбами, поддержкой себя в действии, чтобы что-то сделать.

Меня приятно поразил мой круг. Во-первых, я понимал, что не один и почувствовал мощное и надежное плечо, во-вторых, понимал, что являюсь частью чего-то.

Абсолютно точно могу сказать, что я только очарован, разочарований нет, по крайней мере в тех, кого лично знаю.

— Было ли у вас желание вступить в ряды ТрО, ВСУ?

— Было желание. Здесь какой-то странный выбор был, поскольку я стучался какое-то время, но мне ребята сразу сказали сидеть. Впоследствии и я остыл, понял, что действительно могу быть обузой в этом плане.

Кто-то заранее готовился к этому, и они молодцы, потому что подготовившись, были при деле. Я не скажу, что гуманитарка — моя сфера, но так сложилось.

Если бы я был готов, то не стал бы даже вопрос — нужно ли оно мне. Помню то время, когда оружие раздавали, тогда еще был без машины, звонил кому-то и просил отвезти туда, где его раздают, потому что пешком не дойду (смеется). Никто не подвез, поэтому я остался там, где остался.

— Вы один из тех людей, которые “топили” за украинскую культуру, контент с 2014 года. На ваш взгляд, изменилась ли за этот год она и отношение к ней?

— Топил и буду топить. Скажу только, что общество еще ближе стало к нашему культурному пространству. Пока что очень робко шагаем вперед к обществу, надо смелее.

И даже сегодня все еще чего-то опасаемся — нехватки денег или того, что прокат не пойдет. Многое списывается на военное положение. Но во время войны я начал еще больше топить за то, что обязательно нужно делать украинский контент, потому что люди в этом нуждаются.

Первым звоночком для меня стал театр, который с лета начал работать. Невероятное количество людей хлынуло в зрительный зал. И эта отдач! Сейчас каждый спектакль заканчиваем поддержкой ВСУ и лозунгом: Слава Украине! Героям Слава! Вы не представляете, какой, просто до мурашек по коже, отклик в зале происходит в этот момент.

Поэтому нужно ли сейчас делать культурное пространство? Просто необходимо!

— Параллельно с игрой в театре, снимаетесь ли вы сейчас в каких-то проектах?

— Сейчас пока ничего не снимается, но с конца марта запускается нашумевшая лента Буча. Я уже писал ролики для западных СМИ по поводу того, что это действительно был непростой выбор.

Но перед тем, как его сделать, то, во-первых, у меня было много встреч с продюсером, сценаристом, режиссером этой ленты. Во-вторых, для себя точно необходимо было понять, зачем оно мне. Когда это было сформировано, а именно месседж, который хочу послать цивилизованному обществу, то мы договорились с канстерами этого фильма. Надеюсь, что все получится так, как хотелось.

Абсолютно точный месседж и моя цель — довести до всего цивилизованного мира, что сейчас, в XXI веке, такая идеология, как фашизм, недопустима. Она разрушает все, что ее окружает, разрушает изнутри все человеческое, даже если какая-то частица его существовала. Это убийственная разрушительная сила. Сегодня этого нельзя допускать.

— Хотели бы еще получить роль в каком-то военном фильме и кого бы хотели сыграть?

— Когда роль, которая к тебе приходит, проходит через определенное испытание, то есть смысл. Тогда ты растешь как творческая личность. Если же ты плывешь по течению и не делаешь никаких усилий над собой, тогда надо спросить себя — стоит ли вообще этим заниматься? В этом случае в ленте Буча я буду вообще в другой ипостаси — буду играть главного злодея. Это вызов для меня.

— Что лично в вас изменилось за время полномасштабной войны?

— Я стал обращать больше внимания на мелочи. Надо жить сегодняшним днем, ценить тех людей, которые тебя окружают, любить своих близких, поскольку каждый день может стать последним. Ты начинаешь ценить жизнь немного больше и точно меняешь ее ценности.

То, на что ты раньше не обращал внимания, поскольку оно существует как данность, сегодня воспринимается как подарок судьбы.

К детям стараешься относиться с большим уважением, к окружающим людям, к профессии, которой занимаешься.

— Поддерживаете ли вы отношения с бывшей женой и как ваш младший сын переживает то, что происходит в Украине?

— Сын сейчас живет у меня. Он неделю мой. Поэтому мы постоянно разговариваем. Со старшим сыном также говорим.

Что касается жены, скажу вам больше, мы недавно отыграли спектакль, который восстановили — Мечты оживают. В нем Ксения сыграла одну из главных ролей. На спектакле был младший сын Василий и старший Иван. Как написал старший — Я увидел на сцене папу и маму вместе. Поэтому мы не просто общаемся, но и занимаемся совместным творчеством.

У нас замечательные отношения. Спасибо ей за ее мудрость, позицию и терпение. Мы держимся вместе, несмотря на то, что история большой любви прошла. У нас есть дети, общие воспоминания, творческое будущее. Поэтому все хорошо.

Старший сын сейчас переехал в общежитие. У него наступил период, когда захотелось жить взрослой жизнью, и я его понимаю. Он студент театрального вуза, а там такая система, которая забирает почти 24 часа в день.

У него было желание общаться с однокурсниками, строить планы, поэтому он решил поселиться в общежитии. Мы с женой поддержали. Сейчас он перешел на другой уровень.

— Опишите своего героя из сериала Участковый с ДВРЗ, какой он, что есть похожего у вас с ним?

— На сегодняшний день, после 24 февраля 2022 года, многие наши люди точно очаровались полицией. Потому что ребята делают невероятную работу в такое бурное время. Вообще сейчас всеми нашими службами можно гордиться.

С 2014 знал, что стучаться не к кому: Вячеслав Довженко о прощании с аудиторией РФ и разочаровании / 4 images

Бондарь создавался в то время, когда еще были определенные сомнения, но он такой надежный полицейский, с принципами и любовью к своей работе. Поэтому у него по всем канонам не может быть второй половинки, поскольку он “загруз” в профессии.

Это такая составляющая образа. Наверное, если бы Бондарь женился, историю можно было бы завершать (смеется). Поэтому это такой образ, не могу сказать, что прям идеального полицейского, потому что у каждого есть недостатки. Некоторые зрители пишут, что он бабник. Да, такой у него недостаток, не может он остановиться на одной, но по крайней мере в профессиональном смысле он надежный человек.

— Изменится ли ваш герой в третьем сезоне?

— Нет. Мы сняли третий сезон задолго до полномасштабного вторжения. Уже полтора года, как он снят, просто сейчас пришло время показать эту историю, потому что она долго лежала в запасном варианте, подогревая интерес общества.

Особенно в третьем сезоне ничего не изменится, но есть намек на то, что у него, возможно, появится вторая половинка. Будет оно так или нет, большой вопрос.

— Сейчас время для развлекательных сериалов, шоу?

— Как видите, есть спрос. Третий сезон Участкового с ДРВЗ не вышел бы, если бы не было спроса. Зрители в восторге пишут — наконец-то.

Вопрос в том, что у всех украинцев сейчас четко вырисовалась тяга к отечественному.

К сожалению, до 24-го мы не так много сняли украинского и на сегодняшний день все задумались — а что делать? Выйдет третий сезон, но он закончится, а дальше? Выйдет еще несколько сериалов украинского контента, а что дальше? Если бы мы раньше об этом подумали, то сейчас было бы меньше проблем с нехваткой украинского контента, но сейчас есть как есть, и его надо снимать.

У зрителя большой спрос. Ему хочется слышать родной язык, видеть родные лица. Я был удивлен, когда мне какая-то девушка из Одессы написала: Боже, как я счастлива, что вы оказывается наш. Я думала, что вы не наш актер.

Очевидно, она была знакома с какими-то сериалами совместного производства, поэтому для нее было приятным удивлением, что я украинец. Чтобы не было таких странных флешбеков, надо делать украинский контент, чтобы люди знали своих актеров и авторов.

Жить в абсолютных новостях очень трудно. Даже ребята, которые сейчас находятся на передовой, им прежде всего нужен определенный воздух, в котором бы они могли отвлечься — послушать украинские песни, посмотреть серию сериала. Ведь не Ментов же им смотреть. Поэтому необходимо восполнять ту нехватку, которая у нас существует.

— Что можете пожелать украинцам?

— Ни у кого нет сомнения в том, что мы победим. К сожалению, мы сейчас разговариваем на фоне страшных кадров, которые увидела вся Украина, где украинского военного расстреляли российские оккупанты за слова: Слава Украине! Невероятно горькая приятность в том, как общество откликнулось и поддержало этот флешмоб и начали все писать Героям слава.

Когда-то Степан Андреевич сказал фразу: Наступит такое время, когда один будет говорить — Героям слава! Этот день настал. Мы сейчас как никогда все вместе, объединены, поэтому не забываем о том, что мы украинцы и знаем, что мы самые сильные, непобедимые, крутая нация.

Помним, что мы только вместе очень хорошо можем давать отпор, смеяться, встречаться и проводить время. Не забываем о том, что мы должны быть вместе всегда. Как говорили древние украинцы: — Шануймося, бо ми того варті.

Смотрите третий сезон сериала Участковый с ДВРЗ с 14 марта со вторника по четверг в 20:00 на телеканале ICTV2.