Телеканал ICTV2 анонсировал первую со времен полномасштабного вторжения сериальную премьеру. 14 марта в 20:00 выйдет третий сезон иронического детектива Участковый с ДВРЗ.

К своим ролям вернутся Вячеслав Довженко, Виталий Иванченко, Дмитрий Сарансков, Светлана Штанько, Игорь Портянко, Владимир Гладкий. Также появятся новые персонажи в исполнении известных украинских актеров — Сергея Коршикова, Ксении Мишиной и Олега Иваницы.

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Сергей Коршиков — актер, который с начала войны сменил кино на реальный фронт, в сериале сыграл главного антагониста, который появится в третьем сезоне. В роли бандита увидят зрители и экс-участника Дизель Шоу, актера Олега Иваницу.

Холостячка Ксения Мишина в сериале сыграла новую жительницу района ДВРЗ Марину. Актриса не раскрывает деталей своей роли, лишь намекает на неоднозначность своей героини. А еще интригует возможными отношениями Марины с главным сердцеедом района — участковым Сергеем Бондарем.

— Марина имеет свои скелеты в шкафу, непростая, с характером. Конечно, такая девушка не останется без мужского внимания, и кто знает, сможет ли сам Бондарь не влюбиться, — рассказывает о своей роли Ксения.

Участковый с ДВРЗ — украинский телесериал о работе участковых на отдаленном столичном районе. Полицейский Сергей Бондарь ранее был опером отделения в центре столицы, но после скандала на работе ему пришлось перевестись на службу участковым района ДВРЗ.

Бондарь получает нового напарника — ленивого Петра Дзюбу, и пытается привыкнуть к тихой жизни на окраине. Но оказывается, скучать ему не придется. На ДВРЗ порядок устанавливает криминальная банда, которую “крышует” местная полиция. Честный полицейский решает бороться с криминалом.

В ленте показаны настоящие улицы столичного района ДВРЗ и даже его жителей, которые снимались в массовых сценах.