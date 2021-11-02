В конце октября зрители увидели юбилейный сотый выпуск юмористического концертного шоу Дизель Шоу.

Как всегда, актеры подготовились к этому важному событию и показали номер, где различные владельцы смартфонов приходят в магазин для покупки нового устройства.

Роль внука блестяще сыграл Евгений Гашенко, а бабушки — Евгений Сморыгин. Выбрать им устройство помогал консультант-продавец магазина — Дмитрий Танкович.

Бабушка уронила свой телефон в унитаз, и нуждается в новом гаджете. Правда, современные тренды и тенденции ей крайне сложно понять. К примеру, консультант показал телефон, который способен выдержать давление на глубине 25 метров.

— До 25 метров? Я так глубоко погружаться не хочу. Максимум — несколько метров под землей, и оттуда я точно не позвоню, — уверенно заявляет бабушка.

После этого на сцене появилась супружеская пара, которую сыграли Александр Бережок и Виктория Булитко. Жена хочет новый смартфон, но по мнению мужа, если смартфон звонит — значит он рабочий.

Мужчина считает, что легендарная Nokia 3310 точно понравится его возлюбленной, на что получает категорический ответ.

— Последний раз ты мне делал подарок на свадьбу, и это была кассета с Терминатором и Ниндзей. Теперь я хочу iPhone, — заявила женщина.

В магазин также приходит и другая пара, которую сыграли Егор Крутоголов и Яна Глущенко. Дизель Шоу высмеяли актуальные темы для украинских владельцев iPhone — разницу между новой и прошлогодней моделью, а также дефицит устройств.

Сергей Писаренко умело сыграл мужчину, который жалуется на постоянное исчезновение денег с мобильного счета. Обилие различных услуг и подписок часто запутывают клиентов мобильных операторов, а вирусы и вовсе выкачивают средства. Отличный пример того, чем сулит переход на подозрительные сайты и скачивание файлов с непроверенных источников.

Совсем недавно актеры Дизель Шоу поделились своими яркими воспоминаниями о проекте. К примеру, у Егора Крутоголова любимый образ — женский. Узнать больше об интересных историях знаменитостей можно в материале Фактов ICTV.