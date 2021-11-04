На волоске от катастрофы: как хабалка Галя из Дизель шоу пришла на йогу

Дизель шоу поместили одного из своих персонажей хабалку Галю на урок по йоге. Говорят, что йога – прекрасный способ расслабиться и успокоиться. Но если рядом с вами Галя – забудьте!

Юмористический скетч выглядит как-то слишком жизненно, ведь многие из нас сталкивались с хамоватыми особами, которые мешают окружающим спокойно заниматься своими делами.

Началось с того, что Галя опоздала. Сначала она мирно присела на коврик, но как потом оказалось ворованный. Однако медитировать она не хотела, и мешала своему соседу.

Но не все так просто, потом на уроке по йоге уже спешил ее муж Толя. Мужчина мирно постелил коврик, правда больше похожий на застилку для ванной.

Затем Галя решила поговорить по телефону на йоге, но один из присутствующих его отобрал. Но Галя так просто не сдается, ведь перед ней важное задание — отправить рецепт холода подруге.

А пока все открывали чакры, Толя открывал чачу, но Гале это не понравилось, поэтому она самостоятельно ее выпила.