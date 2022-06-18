Певец Wellboy (настоящее имя — Антон Вельбой) прекратил сотрудничество со своим продюсером Юрием Бардашем из-за его двоякой позиции относительно полномасштабной войны в Украине.

В Instagram Wellboy обнародовал видеообращение, снятое под песню Юра группы Вопли Видоплясова. Певец поблагодарил Бардаша за вложения в него, но сказал, что ему нужно двигаться дальше.

— Хочу поблагодарить Юрия. За то, что он вкладывал в меня, учил меня многим вещам. Но ведь надо идти дальше, надо двигаться. Нужно жить, надо петь, — отметил артист.

Также он оставил под видео стихотворение:

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Війни, телевізори,

І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори,

Шкода за неньку, Україну і культуру!

І за дядь Юру…

Присоединился к Wellboy и автор хитов и режиссер клипов артиста Евгений Триплов. Он не понимает, почему Бардаш молчит, и позицию тех, кто сохраняет нейтралитет.

— В последнее время мне сбрасывают скрины stories Юрия Бардаша и спрашивают: А что там Юра?. Поэтому я хочу ответить всем одновременно, я не знаю, что он там. Я думаю, что каждый украинский культурный деятель должен сказать свою позицию, потому что стоять в стороне от этой беды невозможно. Далее я не планирую сотрудничество с ним, — отметил Евгений.

Отметим, что Бардаш вместе с семьей находится в Грузии. Продюсер молчит о войне, а со своего Instagram и вовсе удалил все публикации.